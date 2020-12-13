نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف السفير الأمريكي لدى المغرب، ديفيد فيشر، السبت، عن خريطة جديدة للمغرب اعتمدتها إدارة ترامب بعد اعترافها بسيادة الرباط الكاملة على الصحراء الغربية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء المغرب الرسمية.

وقال فيشر في لقاء صحفي: " يسعدني أن أقدم خريطة المملكة المغربية المعتمدة رسميا من قبل الحكومة الأمريكية"، وذلك بعد يومين من اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على صحرائه.

واكد السفير الأمريكي لدى المغرب أن هذه الخطوة تجسد الإعلان الذي وصفه بـ"الجريء" الذي صدر عن ترامب باعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وفقا للوكالة.

وأشار فيشر إلى أن هذه الخريطة ستُقدم كهدية للعاهل المغربي، كنوع من الاعتراف بقيادته "الجريئة" ودعمه المتواصل للعلاقات بين الرباط وواشنطن، وقام السفير بالتوقيع على الخريطة، وفقا للوكالة.

وكان قد أعلن ترامب اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، في حين طبعت الرباط علاقاتها مع إسرائيل الخميس.