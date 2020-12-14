بلقاء جمعهما في الدوحة.. الكشف عما دار بين أمير قطر والرئيس الفلسطيني

نشر الاثنين ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل أمير قطر، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الإثنين، وبحث التطورات على الساجة الفلسطينية وعلى صعيد السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان سادس دولة عربية (المغرب) تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

واجتمع الزعيمان في الديوان الأميري في العاصمة القطرية الدوحة، وأطلع عباس أمير قطر على "آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

من جانبه، أكد الشيخ تميم بن حمد على موقف بلاده الثابت تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والمستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وفقا للوكالة القطرية.

يذكر أن هذه الزيارة جاءت بعد أقل من أسبوع على إعلان إسرائيل تطبيع علاقته مع المغرب، لتكون المملكة سادس دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.