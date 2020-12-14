بعد فيصل والهرم بمصر.. "كوبري جديد داخل في بلكونة" بمطروح.. عمرو أديب يعرض صور ويعلق

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية عامة لأحد الشوارع في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عرض الإعلامي المصري، عمرو أديب، صورا لكوبري (جسر) بني وقد دخل في "بلكونة" (شرفة) إحدى البنايات في منطقة مطروح بمصر.

جاء ذلك في برنامج يقدمه عمرو أديب على قناة MBC، حيث قال: "مفيش حتة بمصر لا يعمل فيها على طرق جديدة وكباري، مدينة الحمام في مطروح، دنيا مكان السوق زحمة والناس مش عارفة تعدي فاتعمل كوبري.."

وتابع قائلا: "فجأة لقينا الكوبري داخل في العمارة احنا شفنا طبعا هذا الأمر قبل كدة في فيصل والهرم الكوبري الي داخل في العمارة، النهارده عندنا حالة جديدة لكوبري دخل في العمارة، حنشوف دلوقت الصور.."

وأضاف معلقا على الصور: "زي ما انتو شايفين ده أكثر كوبري بشوفه داخل في عمارة يعني الكوبري بتاع فيصل مش كدة ده الكوبري ده جوا العمارة وفي صور حتى فيها العمارة مشروخة من أن الكوبري جوا العمارة.."

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صورة ارشيفية عامة لأحد الشوارع في مصر
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