تقف مع السعودية.. مصر تعلن موقفها من استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة

نشر الاثنين ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مصر إدانتها لاستهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بالسعودية، الإثنين، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة بما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها: "أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠، عن إدانتها لاستهداف ناقلة نفط بميناء جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك عبر زورق مُفخخ مما أسفر عن إلحاق أضرار بالسفينة".

وأضافت الوزارة بالقول: "وتُعيد مصر التأكيد على استنكارها التام ورفضها لأية أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية".

وتابعت الخارجية المصرية قائلة: "كما تؤكد مصر مُجددًا على موقفها الثابت المُتمثل في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه"، حسب قوله.

وكانت قد أعلنت المملكة استهداف ناقلة نفط في ميناء جدة بهجوم إرهابي، وأشارت إلى أن الحادثة لم تشهد سقوط ضحايا.