دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعضوية 15 وزيرا بينهم امرأة واحدة.

وقال أمير الكويت، في كلمة لأعضاء الحكومة الجديدة بعد أداء القسم: "يسعدني وقد أديتم القسم السامي إيذانا بمباشرة واجباتكم ومسئولياتكم أن أهنئكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على حمل هذه الأمانة الكبيرة التي يعقد عليها أبناء ديرتكم الغالية الكثير من التطلعات والطموحات لتحقيق الأهداف المنشودة"، موجها الشكر لأعضاء الحكومة السابقة الذين عملوا في "ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد".

وأضاف أمير الكويت: "إنها بلا شك مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهدا استثنائيا وعملا دؤوبا مخلصا وتعاونا حقيقيا جادا مع إخوانكم أعضاء مجلس الأمة، يرتقي بالممارسات قولا وعملا تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة، وهي مناسبة للتأكيد على أهمية التزامكم بالتضامن فيما بينكم وتجسيد التعاون والتنسيق بين أجهزتكم والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار".

وتابع أمير الكويت بالقول: "أمامكم أيها الإخوة والأخوات مسؤوليات جسيمة وعديدة وإنني على إيمان كامل بأنكم بعون الله قادرون على مواجهتها بكل عزم وقوة ومواصلة الانطلاق لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية وإنجاز الغايات الوطنية التي ينتظرها أهل الكويت الأوفياء".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لأمير الكويت: "نرفع إلى مقام سموكم أسمى آيات الثناء والتقدير على ثقتكم الغالية في تكليفنا بتحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة والدقيقة، ونسأل الله العلي القدير أن يعيننا على أن نجتهد بكل ما فيه مصلحة وطننا وشعبنا العزيز"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وجاءت قائمة وزراء الحكومة الجديدة كما يلي: