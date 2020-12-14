السعودية تُعلن استهداف ناقلة للوقود في جدة وتوجه رسالة للعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية عن تعرض سفينة راسية في ميناء جدة لاعتداء إرهابي بقارب مفخخ، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المصدر المسؤول إن سفينة مخصصة لنقل الوقود "كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة"، تعرضت "في الدقائق الأولى من صباح اليوم، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح"، وأكد أن العملية لم تسفر عن أضرار منشآت تفريغ الوقود ولم تؤثر على إمداداته.

وأعرب المصدر عن شجبه لهذه الحادثة التي تبعت حوادثا مماثلة، مشيرا إلى أن ذلك لا يستهدف المملكة فحسب بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي، حسب قوله.

ودعا المصدر العالم إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذه الأعمال واتخاذ إجراءات رادعة ضد المسؤولين عنها واصفا إياها بـ"الجهات الإرهابية"، وفقا لواس.