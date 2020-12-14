أمريكا ترفع السودان رسميا من قائمة الإرهاب.. وحمدوك: عهد جديد

نشر الاثنين ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الإثنين، عن رفع السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما وصف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ذلك بأنه "عهد جديد".

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم: "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما، ووقع وزير الخارجية (مايك بومبيو) إشعارًا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبر حسابيه على فيسوك وتويتر: "اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع".

وأضاف: "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية كدولة مُحبّة للسلام، وقوة داعمة للاستقرار الإقليمي والدُّولي. يُساهم هذا الإنجاز الذي عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى.

وتابع حمدوك بالقول: "أقولها الآن مُجدداً وبملء الفم: سنصمد وسنعبر وسننتصر"، مختتما حديثه بهاشتاغ "#عهد_جديد".

وبدوره، قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان: "التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية".

وأضاف: "الشكر للأخوة والأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان، الشكر للإدارة الأمريكية على اتخاذ القرار التاريخي القاضي بشطب بلادي من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب السوداني".