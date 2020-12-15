نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، رد ناجي صبري، وزير الخارجية العراقي الأسبق بعهد صدام حسين، على ما ذكره عمرو موسى عن لقاء جمعه باالرئيس العراقي السابق.

وزير خارجية العراق الأسبق ناجي صبري لــ #العربية: لا صحة لانفعال #عمرو_موسى على #صدام_حسين https://t.co/pjM9sHHUIj

وقال صبري في مقطع الفيديو المتداول والذي جاء ضمن مقابلة مع قناة العربية: "هذا الموضوع، عودة المفتشين لم يطرح، هو (عمرو موسى) قال أنا طرحت عودة المفتشين للرئيس صدام حسين وطبعا يذكر أنه انفعل وغضب وتحدث بلهجة عنيفة ثم صرخ بوجه السيد الرئيس واستجاب الرئيس بعد ذلك ووافق على عودة المفتشين وفوضه أن يتحدث باسمه. هل يعقل أن ضيفا يزور مضيفه ثم يهينه في منزله؟ هذه أولا.."

وتابع صبري قائلا: "هل يعقل أن السيد عمرو موسى المتمرس في الدبلوماسية والمحترف في الدبلوماسية يفقد أعصابه ويتصرف بهذا الشكل؟".

ويذكر أن ما قاله عمرو موسى جاء ضمن كتابه الجديد الذي حمل اسم "سنوات الجامعة العربية" الذي سيصدر قريبا عن "دار الشروق" المصرية.

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع عمرو موسى لأخذ تعليق على نفي الوزير العراقي الأسبق، دون الحصول على رد حتى كتابة هذا التقرير.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول هذا الفيديو:

أنا أصدق ناجي صبري أن عمرو موسى يستذب ولا يجرؤ أن يتحدث مع صدام حسين بهذه الطريقة لو قال القعقاع بن حمد أو اخوه تميم ؛ ممكن بس صدام .. يكذب و أنا قرأت كتابه؛ معظمه دراما وتسذب من وقت طفولته إلى وقائع و أحداث ساقها . هذا رأيي وانطباعي الشخصي https://t.co/hMSetmMNyA

وزير الخارجية الأسبق ينفي بحوار مع #العربية وقائع في مذكرات عمرو موسى اثناء اللقاء مع صدام حسين : لا صحة للانفعال و أضيفت مسحة درامية على المذكرات بغرض التسويق https://t.co/EsqeSdzW5d