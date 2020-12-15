نشر الاثنين ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دانت تركيا، الإثنين، العقوبات الأحادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها بسبب صفقة منظومات الـ"إس-400" الروسية، معتبرة الخطوة غير عقلانية.

وقالت الخارجية التركية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي إنها تدين وترفض العقوبات الأمريكية الأحادية، وأكدت أن أسباب شراء تركيا للمنظومة الدفاعية الروسية معروفة، منوهة إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترف بأن الخطوة التركية مبررة.

وأكدت أنقرة أن ادعاءات واشنطن بأن المنظومة الدفاعية الروسية ستقوض أنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" خالية من الدقة التقنية، لافتة إلى أنها اقترحت مرارا حل هذه القضايا بطرق موضوعية وواقعية وغير متحيزة.

ووصفت الخارجية التركية القرار الأمريكي بفرض عقوبات عليها، بأنه "غير عقلاني"، مؤكدة أنها أنها ستتخذ الخطوات اللازمة إزاء هذه العقوبات التي قالت إنها ستؤثر على العلاقات الثنائية مع أمريكا بشكل سلبي، بالطريقة والتوقيت اللذين تراهما مناسبين.

ودعت أنقرة واشنطن إلى إعادة النظر في هذه العقوبات التي وصفتها بـ"غير العادلة" وللعدول عن هذا الخطأ بأسرع وقت، حسب البيان التركي.