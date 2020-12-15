نشر الاثنين ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، على أنباء إعفائه من منصبه بأمر ملكي وملاحقته بقضايا فاسد، معتبرا إياها "مغرضة".

وكتب تركي آل الشيخ منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "الرجاء من جميع الأحباب عدم الإستماع للإشاعات المغرضة"، حسب تعبيره.

وكانت قد تداولت بعض وسائل الإعلام أنباء حول إعفاء آل الشيخ من منصبه بأمر ملكي والتحقيق معه بقضايا تتعلق بالفساد.

وعاد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية إلى وطنه قبل أسابيع قليلة بعد رحلة علاج طويلة في الخارج.