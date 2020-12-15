نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

شاهد.. لحظة توقيع الإمارات والبحرين للسلام مع إسرائيل في البيت الأبيض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تصنيف تنظيم "سرايا المختار" على قوائم الإرهاب الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل رسالة للحكومة الإيرانية بأن واشنطن لن تسمح لـ"الإرهاب" بتهديد أمن البحرين.

وقال بومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إدراج سرايا المختار اليوم يحمل رسالة قوية للنظام الإيراني بأننا لن نسمح لوكلائها الإرهابيين بتهديد الشعب البحريني والرعايا الأمريكيين المستقرين هناك".

Today’s designation of Saraya al-Mukhtar sends a strong message to the Iranian regime that we will not allow its terrorist proxies to threaten the people of Bahrain and the U.S. personnel stationed there.

وسرايا المختار هي منظمة شيعية معارضة للحكم في البحرين تأسست عام 2011 على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد آنذاك.

وتتهم الحكومة البحرينية إيران بدعم الحركات المعارضة الشيعية في البلاد وتحملها مسؤولية "زعزعة" استقرارها منذ احتجاجات عام 2011.

يذكر أن البحرين كانت قد توصلت لاتفاق سلام مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووقع الجانبان برفقة الإمارات على الاتفاق في البيت الأبيض.