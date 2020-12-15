أمريكا تُدرج تنظيم "سرايا المختار" البحريني على لوائح الإرهاب وتوجه رسالة لإيران

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
أمريكا تُدرج تنظيم "سرايا المختار" البحريني على لوائح الإرهاب وتوجه رسالة لإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تصنيف تنظيم "سرايا المختار" على قوائم الإرهاب الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل رسالة للحكومة الإيرانية بأن واشنطن لن تسمح لـ"الإرهاب" بتهديد أمن البحرين.

وقال بومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "إدراج سرايا المختار اليوم يحمل رسالة قوية للنظام الإيراني بأننا لن نسمح لوكلائها الإرهابيين بتهديد الشعب البحريني والرعايا الأمريكيين المستقرين هناك".

وسرايا المختار هي منظمة شيعية معارضة للحكم في البحرين تأسست عام 2011 على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد آنذاك.

وتتهم الحكومة البحرينية إيران بدعم الحركات المعارضة الشيعية في البلاد وتحملها مسؤولية "زعزعة" استقرارها منذ احتجاجات عام 2011.

يذكر أن البحرين كانت قد توصلت لاتفاق سلام مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول الماضي برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووقع الجانبان برفقة الإمارات على الاتفاق في البيت الأبيض.

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.