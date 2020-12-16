دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الاتحادية، الأربعاء، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وناقش الزعيمان قضايا إقليمية عدة كان على رأسها، تطورات الساحة السورية واليمنية والليبية بالإضافة إلى "القضية الفلسطينية" وأمن البحر الأحمر.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن المباحثات عكست "تفاهماً متبادلاً على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار مجتمعات المنطقة من قبل تدخلات خارجية تهدف لخدمة أجندات لأطراف لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره"، حسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن السيسي ومحمد بن زايد ناقشا سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها الجانبين الاستثماري والاقتصادي و"تدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما"، حسبما ذكر.

وناقش الجانبان التعاون في مجال الطاقة، إذ رحب السيسي بانضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط كمراقب إلى جانب الدول المؤسسة، وأعرب الرئيس المصري عن "أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى"، حسب قوله.

وبحث السيسي وولي عهد أبوظبي جهود التصدي لفيورس كورونا إذ عبر الأول عن شكره للإمارات على ما قدمته من تعاون لمصر في هذا الصدد.