نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له على العقوبات الأمريكية على بلاده، رأى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن الدافع الذي يقف خلف خطوة واشنطن، "قطع الطريق" أمام الصناعة العسكرية التركية وجعل أنقرة معتمدة على الخارج.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية: "الهدف الأساسي للعقوبات الأمريكية قطع الطريق أمام القفزات التي بدأتها تركيا في الصناعات الدفاعية وجعلها معتمدة على الخارج".

وتابع الرئيس التركي قائلا: "أول مرة يتم فرض عقوبات وفق قانون "كاتسا" الأمريكي على دولة عضو في الناتو كتركيا"، حسب قوله.

وأكد أردوغان أن واشنطن لم تلب شروط بلاده من أجل شراء منظومات دفاعية وقامت عوضا عن ذلك بإشهار "سلاح العقوبات" لأن أنقرة لبت احتياجاتها العسكرية من جهة أخرى (في إشارة إلى شراء منظومة إس-400 الروسية).

ووصف الرئيس التركي العقوبات الأمريكية بـ"الهجوم الصارخ على الحقوق السيادية التركية"، على حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت إدرة ترامب، الإثنين، فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية، الخطوة التي لاقت غضبا وانتقادات واسعة على المستويين السياسي والعسكري التركيين.