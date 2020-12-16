نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

ظريف يتحدث لـCNN عن الحرب السيبرانية مع واشنطن وانتخابات أمريكا ومقتل سليماني.. فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بدَد مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، شائعات عن تردي حالته الصحية، بظهوره في استقبال أعضاء لجنة إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الأربعاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وقال خامنئي إن "الصفعة الأقسى تتمثل في الغلبة البرمجية على غطرسة الاستكبار الخاوية.. وطرد أمريكا من المنطقة".

وأضاف خامنئي أنه "سيتم الثأر من قتلة... سليماني في الوقت المناسب قطعاً"، على حد قوله، داعيا "المسؤولين في البلاد التحلي بالقوة وعدم الوثوق بالأعداء".

وقال خامنئي: "لقد رأيتم ما فعلت أمريكا ترامب وأمريكا أوباما معكم! العداوات ليست مختصة بأمريكا ترامب لتنتهي مع رحيله، ذلك أن أمريكا أوباما أساءت لكم وللشعب الإيراني أيضا".

كما دعا خامنئي إلى "إحباط الحظر" والعقوبات المفروضة على بلاده، مُعتبرا أن "إلغاء الحظر بيد العدو، لكن إفشاله يتم بأيدينا، وانطلاقا من ذلك يجب علينا التركيز على إحباط أكثر من التفكير بإزالته".

وكان آخر ظهور لخامنئي في 3 نوفمبر تشرين الثاني، حينما ألقى خطاباً بمناسبة مولد النبي محمد.