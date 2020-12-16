نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل السياسي الكويتي مرزوق الغانم بعد فوزه برئاسة مجلس الأمة الكويتي بدوره جديدة.

شاهد رد فعل مرزوق الغانم لحظة فوزه برئاسة مجلس الامة قبل الاعلان من قبل رئيس السن https://t.co/xOzgNjqj1r

وحصل الغانم على 33 صوتا فيما حصل مرشح الرئاسة النائب بدر الحميدي على 28 صوتا وبطلان 3 أصوات من بين إجمالي المصوتين وعددهم 64 صوتا، وفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لمجلس الأمة.

وبيّن مجلس الأمة في التقرير أن "المادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أن 'یختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بین أعضائه‘".

وأشار التقرير إلى أن "رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم من موالید 1968 وحاصل على بكالوریوس ھندسة میكانیكیة وتقلد منصب رئیس مجلس إدارة شركة بوبیان للبتروكیماویات وعضویة مجلس ادارة الشركة المصریة الكویتیة القابضة وشركة مواد البناء وشركة جلوبال تیلیكوم ورئیس مجلس إدارة نادي الكویت الریاضي وعضو جمعیة المھندسین الكویتیة ورابطة المھندسین المیكانیكیین العالمیة".

وحاز الغانم على عضویة مجلس الأمة أعوام 2006 و 2008 و 2009 وعضویة مجلس فبرایر 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستوریة وشغل منصب رئیس مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الرابع عشر والخامس عشر، وفقا للتقرير الذي نشره المجلس.