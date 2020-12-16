السعودية.. ضبط أكثر من 8 ملايين حبة مخدر قادمة من تركيا بشحنة "جريش"

نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الجمارك السعودية ضبط أكثر من 8 ملاين حبة "كبتاغون" المخدرة في شحنة "جريش" قادمة من تركيا، وألقت القبض على المسؤولين عن محاولة تهريبها.

وأشارت الجمارك السعودية إلى أنها نجحت بضبط كمية تبلغ أكثر من 8 ملايين حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكشفت الجمارك السعودية أن الكمية المضبوطة كان خبأها المهربون في شحنة "جريش" قادمة من تركيا.

وأكدت الجمارك أنها ألقت القبض على من حاولوا إدخال هذه الشحنة إلى المملكة، وهم 3 أشخاص، سعودي وسوريان.