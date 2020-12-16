نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت الناشطة اليمنية توكل كرمان، أن الحوثيين استولوا على منزلها ومكتبها في صنعاء، ونهبوا الأثاث، مشيرة إلى أن عودة صنعاء إلى ما وصفته بـ"حضن الوطن" ستعيد الحقوق العامة والخاصة لأصحابها.

وقالت كرمان عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "إستولى الحوثيون قبل أيام على منزلي ومكتبي الكائن في حي الزراعة بالعاصمة صنعاء ونهبوا الأثاث ولايزالون في المنزل ، هذا هو طبع الميليشيات وعصابات اللصوص وقطاع الطرق فلا غرابة".

إستولى الحوثيون قبل أيام على منزلي ومكتبي الكائن في حي الزراعة بالعاصمة صنعاء ونهبوا الأثاث ولايزالون في المنزل ، هذا هو طبع الميليشيات وعصابات اللصوص وقطاع الطرق فلا غرابة

وأشارت الناشطة اليمنية إلى أن عودة العاصمة، صنعاء، إلى ما وصفته بـ"حضن الوطن" ستعيد الحقوق العامة والخاصة لأصحابها، مؤكدة مواصلتها الكفاح ضد الحوثيين وضد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ووصفت كرمان الكفاح الذي تحدثت عنه بأنه ليس "معركة شخصية بل من أجل الوطن وفي سبيل الحرية"، حسب قولها.

وتباينت التعليقات على تغريدة الناشطة اليمنية إذ اتهمها البعض بالمساهمة فيما وصل إليه اليمن من مآس ورأى آخرون أنها تخدم أجندة جماعة الإخوان المسلمين في حين عبر قسم آخر عن تعاطفه معها.

فيما يلي أبرز التعليقات حول ما قالته الناشطة اليمنية:

@TawakkolKarman منه العوض وعليه العوض. قد نهبوا اليمن بكلها مش الا بيتك.

@TawakkolKarman افظل شي ان الاخوان رحلوا من الوطن العربي

@TawakkolKarman منتى ضيعتى الوطن و خليتى اليمن السعيد تعيس