دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين، إن بلاده تأخذ "بأقصى الجدية" ما رأى أنه يأتي ضمن "استهداف قطر المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين"، في معرض تعليقه على احتجاز الدوحة لطراد بحريني مؤخرًا.

وكتب مستشار ملك البحرين، في تغريدات عبر حسابه في تويتر، أن "أزمة قطر في علاقاتها مع جيرانها لها أسباب وأوجه عديدة، وأسوأها هو استهدافها المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين الذين يبحرون ضمن حدود البحرين، وذلك بإطلاق النار عليهم وقتلهم أو خطفهم ومصادرة قواربهم وقطع أرزاقهم".

ازمة قطر في علاقاتها مع جيرانها لها اسباب و اوجه عديدة ، و أسوأها هو استهدافها المستمر للبحارة و الصيادين البحرينيين الذين يبحرون ضمن حدود البحرين ، و ذلك باطلاق النار عليهم و قتلهم او خطفهم و مصادرة قواربهم و قطع ارزاقهم . (1)

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: "اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة والتزوير الصريح على مر العقود، إلا أنه ليس لدينا ما هو أهم من سلامة مواطنينا في أرواحهم وأرزاقهم".

وشدَد مستشار ملك البحرين أنها "مسألة نأخذها بأقصى الجدية وعلى قطر أن تكف عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تتحمل مسؤوليتها بالكامل"، حسب قوله.

فقد اعتدنا من قطر المؤامرات المكشوفة و التزوير الصريح على مر العقود ، الا انه ليس لدينا ما هو اهم من سلامة مواطنينا في ارواحهم و ارزاقهم . و هي مسألة نأخذها باقصى الجدية و على قطر ان تكف عن هذه الاعتداءات المتكررة التي تتحمل مسؤوليتها بالكامل (2)

ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، توقيف دوريات أمن السواحل والحدود طرادًا بحرينياً، قالت إنه دخل في نطاق المياه القطرية.

وقالت الداخلية القطرية، في بيان عبر حسابها في تويتر، إنه الطراد البحريني جرى توقيفه في منطقة "فشت الديبل"، داخل حدود المياه القطرية بنحو 1.3 ميل بحري، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود ٣ بحارة على متنه، أحدهم بحريني الجنسية، والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية.