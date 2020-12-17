دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد في سلسلة تغريدات على ما يثار من نظريات مؤامرة بأن لقاح كورونا يهدف من استخدامه "السيطرة على الحمض النووي للإنسان والتحكم به".

هناك من هو متخوف من أخذ اللقاح الخاص بكوفيد19 وهذا أمر أتفهمه ، ولكن أن يتحول الأمر من تخوف الى تخويف ونشر شائعات وأخبار ملفقة حوله فهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول.. اللقاح اختياري وليس إجباري وبالنسبة لي سآخذ اللقاح حال توفره إن شاء الله وسأصوّر ذلك فديو😄

وقال الأمير في تغريداته التي نشرها على صفحته الرسمية بتويتر: "هناك من هو متخوف من أخذ اللقاح الخاص بكوفيد19 وهذا أمر أتفهمه، ولكن أن يتحول الأمر من تخوف الى تخويف ونشر شائعات وأخبار ملفقة حوله فهذا أمر غير مفهوم وغير مقبول.. اللقاح اختياري وليس إجباري وبالنسبة لي سآخذ اللقاح حال توفره إن شاء الله وسأصوّر ذلك فديو".

من أطرف ما يتم تداوله في سياق الإشاعات الخاصة باللقاح المنتظر فديو لشخص يقول أن الهدف من اللقاح هو تغيير الحمض النووي للإنسان مما يسهل التحكم به ويجعله غير قادر على أخذ قراراته بنفسه. لي صديق مصري دمه خفيف علق على هذا (طب والله دي ميزة كل القرارات اللي خدتها بنفسي ودتني فداهية😄)

وتابع قائلا: "من أطرف ما يتم تداوله في سياق الإشاعات الخاصة باللقاح المنتظر فديو لشخص يقول أن الهدف من اللقاح هو تغيير الحمض النووي للإنسان مما يسهل التحكم به ويجعله غير قادر على أخذ قراراته بنفسه.."

وأضاف: "لي صديق مصري دمه خفيف علق على هذا (طب والله دي ميزة كل القرارات اللي خدتها بنفسي ودتني فداهية)".

معالي وزير الصحة يتلقى لقاح كورونا (كوفيد-19). https://t.co/LsgJ0g79YW

ويذكر أن وزارة الصحة في السعودية قد نشرت صورا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تظهر أوائل الأشخاص الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا ومن بينهم وزير الصحة بالبلاد.