"حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله".. خامنئي يغرد ويثير تفاعلا

نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها في ذكرى مقتل اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

يجب على من أمر ونفّذ اغتيال الفريق #قاسم_سليماني دفع الثمن، وسيكون هذا الانتقام حتميّاً في أي فرصة متاحة، فوفق قول ذلك العزيز: حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله.

وقال خامنئي في تغريدته: "يجب على من أمر ونفّذ اغتيال الفريق قاسم سليماني دفع الثمن، وسيكون هذا الانتقام حتميّاً في أي فرصة متاحة، فوفق قول ذلك العزيز.. حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية على لسان خامنئي قوله في ذكرى مقتل سلماني: "مراسم التشييع المليونية وغير المسبوقة التي اقيمت للشهيد سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس في ايران والعراق أصابت جنرالات الحرب الناعمة لقوى الاستكبار بالذهول وشكلت الصفعة القاسية الاولى بوجه الأمريكيين.."

وتابع قائلا: "الصفعة الاخرى من خلال القصف الصاروخي لقاعدة عين الاسد الامريكية.. لكن الصفعة الاقسى هي عبارة عن الغلبة البرمجية على الهيمنة الخاوية للاستكبار وهي بحاجة الى عزيمة الشباب الثوري ونخبنا المؤمنة، مضافا الى طرد الامريكيين من المنطقة والتي تقتضي عزيمة الشعوب وسياسات المقاومة".

وأردف: "بطبيعة الحال هذه الصفعة الاقصى ليست الثأر لدم الشهيد، لان الاقتصاص من القتلة والآمرين باغتيال الشهيد سليماني يجب ان يدفعوا الثمن وسيتم بالتأكيد الانتقام منهم في الوقت المناسب.."