ظريف يحتج على "تحريف" كلامه: كنت أسخر من مزاعم سعي إيران لإلقاء اليهود بالبحر

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لجواد ظريف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف على ما وصفه "تحريف" لتصريحات أدلى بها حول اليهود و"مزاعم" سعي إيران إلى "إلقاء اليهود في البحر".

جاء ذلك في تغريدة لظريف على صفحته الرسمية بتويتر، تعقيبا على ما نقله "معهد بحوث اعلام الشرق الاوسط" الأميركي أو ما يُعرف بـ"ميمري".

وقال ظريف في تغريدته وفقا لما ترجمته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "إن معهد بحوث اعلام الشرق الأوسط بنزوله الى مستوى جديد من السفاهة استغل استخدامي لكلمة "يهود" في عبارة ايحائية (لدحض ادعاء ضد إيران حول اليهود) كذريعة لاتهامي بمعاداة السامية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني وفقا للوكالة: "لقد سخرت من الادعاء بأن إيران تريد ’إلقاء اليهود في البحر‘ وأكدت مجددا أن حلنا لقضية فلسطين هو اجراء استفتاء عام يشارك فيه الجميع: اليهود والمسلمون والمسيحيون".

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صورة ارشيفية لجواد ظريف
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