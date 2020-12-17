نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف على ما وصفه "تحريف" لتصريحات أدلى بها حول اليهود و"مزاعم" سعي إيران إلى "إلقاء اليهود في البحر".

MEMRI has sunk to a new low in taking my prejorative usage of a word to accuse me of Antisemitism I was 𝘮𝘰𝘤𝘬𝘪𝘯𝘨 the allegation that Iran seeks to "throw the Jews into the sea” and reiterating our solution is a referendum with participation of ALL: Jews, Muslims, Christians

جاء ذلك في تغريدة لظريف على صفحته الرسمية بتويتر، تعقيبا على ما نقله "معهد بحوث اعلام الشرق الاوسط" الأميركي أو ما يُعرف بـ"ميمري".

وقال ظريف في تغريدته وفقا لما ترجمته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "إن معهد بحوث اعلام الشرق الأوسط بنزوله الى مستوى جديد من السفاهة استغل استخدامي لكلمة "يهود" في عبارة ايحائية (لدحض ادعاء ضد إيران حول اليهود) كذريعة لاتهامي بمعاداة السامية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني وفقا للوكالة: "لقد سخرت من الادعاء بأن إيران تريد ’إلقاء اليهود في البحر‘ وأكدت مجددا أن حلنا لقضية فلسطين هو اجراء استفتاء عام يشارك فيه الجميع: اليهود والمسلمون والمسيحيون".