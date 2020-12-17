دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الجمارك السعودية، مقطع فيديو لعملية احباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر "الكبتاغون" إلى المملكة قادمة من تركيا، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

#ارقد_وآمن | بفضل الله وتوفيقه #الجمارك_السعودية تنجح في إحباط محاولة تهريب 8,753,432 حبة كبتاجون قادمة من تركيا عبر ميناء جدة الاسلامي، وتم ضبط المستقبلين في الرياض بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات. https://t.co/mjbY8mxvAP

وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الجمارك السعودية تمكّنت في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (8,753,432) حبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية جريش وردت للمملكة عبر الميناء".

هل يعقل أن كل هذه الكمية من المخدرات مرت على نظام #اردوغان دون أن ينتبه لها أحد في داخلية وجمارك #تركيا ؟؟ هل آن للعقول أن تعمل؟؟ #تركيا_تستهدفنا_بالمخدرات https://t.co/KyiKNtjQ4J

وعلق نشطاء على هذا الخبر حيث تساءل المغرد السعودي، منذر آل الشيخ مبارك بتغريدة قائلا: " هل يعقل أن كل هذه الكمية من المخدرات مرت على نظام اردوغان دون أن ينتبه لها أحد في داخلية وجمارك تركيا؟ هل آن للعقول أن تعمل؟".

ونقل تقرير وكالة الأنباء السعودية على لسان وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية، محمد بن علي النعيم، قوله: "وفقًا لمعايير الخطورة تمكّن مركز الاستهداف بالجمارك السعودية من استهداف إرسالية واردة من تركيا كانت في طريقها إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة داخل إرسالية جريش بحيث تم إخفاء المضبوطات داخل الأكياس".

وأضاف أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائمًا بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل في سبيل ذلك إلى توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب".