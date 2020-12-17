فيديو عملية إحباط السعودية تهريب كمية مخدرات ضخمة من تركيا.. ومغرد: هل يعقل مرت على نظام أردوغان؟

الشرق الأوسط
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صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته الجمارك السعودية عن عملية إحباط محاولة التهريب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الجمارك السعودية، مقطع فيديو لعملية احباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر "الكبتاغون" إلى المملكة قادمة من تركيا، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الجمارك السعودية تمكّنت في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (8,753,432) حبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية جريش وردت للمملكة عبر الميناء".

وعلق نشطاء على هذا الخبر حيث تساءل المغرد السعودي، منذر آل الشيخ مبارك بتغريدة قائلا: " هل يعقل أن كل هذه الكمية من المخدرات مرت على نظام اردوغان دون أن ينتبه لها أحد في داخلية وجمارك تركيا؟ هل آن للعقول أن تعمل؟".

ونقل تقرير وكالة الأنباء السعودية على لسان وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية، محمد بن علي النعيم، قوله: "وفقًا لمعايير الخطورة تمكّن مركز الاستهداف بالجمارك السعودية من استهداف إرسالية واردة من تركيا كانت في طريقها إلى المملكة، وعند وصولها إلى الميناء تمكّنت الجمارك السعودية من العثور على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة داخل إرسالية جريش بحيث تم إخفاء المضبوطات داخل الأكياس".

وأضاف أن "أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال الممنوعات، إلا أن الجمارك السعودية تقف دائمًا بالمرصاد وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك بما يُحقق حماية المجتمع من هذه الآفات، وتعمل في سبيل ذلك إلى توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين للحد من عمليات التهريب".

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صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته الجمارك السعودية عن عملية إحباط محاولة التهريب
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