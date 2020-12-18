دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، الجمعة، بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين في واقعة تعرية سيدة مسيحية، في إحدى قرى محافظة المنيا (جنوب البلاد)، المعروفة باسم "سيدة الكرم".

قرار النائب العام المصري يأتي بعد يوم من الحكم ببراءة 3 متهمين بتعرية سعاد ثابت (70 عاماً)، على خلفية شائعات حول علاقة عاطفية بين زوجة مسلم بنجل سيدة قرية الكرم، الكائنة في نطاق مركز أبوقرقاص بالمنيا، مايو أيار 2016.

أمر السيد المستشار النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي تعرض 3 من قادتها للاعتقال قبل الإفراج عنهم مؤخرا، إنها "تابعت بقلق بالغ الحكم الصادر"، مُحذرة "من تداعيات عدم إدانة المتورطين"

وأضاف المبادرة المصرية أن "هذه الاعتداءات تُرسخ لغياب العدالة والتمييز بين المواطنين على أساس الدين وتشجع على تكرار مثل هذه الاعتداءات الطائفية، بالإضافة إلى ما تمثله من رسالة للتساهل مع وقائع العنف ضد المرأة بشكل عام".

ويشار إلى أن هناك 3 قضايا ترتبط بنفس الوقائع، ففي 7 إبريل نيسان 2017 قضت محكمة بحبس نجل السيدة المعتدى عليها، والمواطنة المسلمة، لمدة عامين لكل منها، في قضية اتهامهما بممارسة الزنا، قبل تخفيف الحكم لعام واحد لصالح المتهم الأول في 27 يوليو تموز 2017.

وآنذاك، قام عشرات من مسلمي القرية بنهب وحرق 5 منازل مملوكة لمسيحيين، وإصابة 3 أشخاص، إضافة إلى الاعتداء على السيدة، وتنظيم مسيرات شهدت ترديد هتافات معادية إلى المسيحيين، بحسب بيان للمبادرة.

وعبر الشبكات الاجتماعية، أثار الحكم ردود فعل سلبية تجاهه من جانب مسلمين ومسيحيين، الذين رأوا أنه غير منصف لسيدة جُردت ملابسها في الشارع.

وأعاد البعض نشر مقطع فيديو تحدث خلاله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إبان حدوث الواقعة.

آنذاك، قال السيسي إن ما حدث "لا يليق أن يحصل في مصر، أو يتكرر مرة ثانية، أي حد هايغلط هايتحاسب، أرجو أن السيدة المصرية متاخدش على خاطرها... لا نقبل أبداً أن يتكشف سترنا بأي شكل ولأي سبب من الأسباب، محدش يقدر يفرق بين المصريين وبعضهم، والقانون يأخذ مجراه على أي عدد، كلنا نتحاسب، اللى يغلط يتحاسب".

في حين علَق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، قائلا: "أهم من الحكم اللى يزعل ده هو حيثياته.. ربنا هياخد لك حقك!"