قرقاش: مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات ببعض الدول

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
صورة أرشيفية لأنور قرقاش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن ما يُعرف بمسار "الربيع العربي" فاقم الأزمات والتحديات في بعض الدول، لافتا على أن "حكم التاريخ سيكون بالغ القسوة".

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لقرقاش على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "بينما تمر على العالم العربي الذكرى العاشرة لما يعرف بالربيع العربي، من الواضح أن الرؤية العربية الغالبة لمآلات العقد الدموي تختلف عن التقييم الغربي. فالحروب الأهلية والأرواح التي أزهقت خلال سنوات الضياع هذه وغياب المشروع التنموي هو ما ارتسم في ذاكرتنا العربية".

وتابع قائلا: "سيُكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربي وفي تقديري فإن الأهم هو تقييمنا العربي لهذا العقد الصعب واخفاقاته على أرض الواقع للشعوب.. وسيكون حكم التاريخ عسيرا وبالغ القسوة من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموي الممتد في أكثر من دولة عربية".

وأضاف: "وفي المحصلة، لا توجد وصفة سحرية لعلاج تراكم الأزمات التي شهدتها بعض الدول.. وغني عن البيان أن مسار الربيع العربي فاقم الأزمات والتحديات وبلا رؤية أو علاج.. والعبرة، بعد العقد الدموي الضائع، الرهان على دولة المؤسسات والقانون الراسخة والرؤية التنموية التي تضع المواطن نصب عينيها".

شاهد أيضاً
صورة أرشيفية لأنور قرقاش
نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.