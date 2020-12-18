مباشر.. احتفالات قطر باليوم الوطني من كورنيش الدوحة

نشر الجمعة ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تحتفل قطر، اليوم الجمعة، بالعيد الوطني للبلاد الذي يصادف الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول، تحت شعار أعلنت عنه الحكومة القطرية سابقا، والذي يتمثل بـ"نحمدك يا ذا العرش".

مباشر | تغطية المسير الوطني من كورنيش الدوحة https://t.co/k2KxvXnXux

ويبث التلفزيون القطري الرسمي تصويرا مباشرا من منطقة الكورنيش للمسير والاحتفال بهذه المناسبه.

ويذكر أن قطر تحتفل في الـ18 من ديسمبر كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1878 على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في الدولة.

ويذكر أن السفير الأمريكي لدى الإمارات، جون راكولتا جونيور، قال في تصريحات سابقة لمذيعة CNN بيكي أندرسون، بأنه "يأمل في هدية عيد الميلاد" لدول الخليج بأن تتوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية مع قطر.

وقطعت السعودية والبحرين ومصر والإمارات العلاقات مع قطر في يونيو حزيران 2017، في أسوأ أزمة دبلوماسية تضرب دول الخليج العربية منذ عقود.