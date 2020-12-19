"الشوري" البحريني يدين ما بثته "الجزيرة" في غضون أزمة صيادي البحرين

نشر الجمعة ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، الجمعة، ما بثته قناة "الجزيرة" القطرية، على خلفية أزمة الصيادين البحرينيين.

وقالت اللجنة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا)، إن ما بثته الجزيرة "يمثل امتدادًا لاعتداءات السلطات القطرية على الصيادين البحرينيين ومحاربتهم في أرزاقهم، والتضييق عليهم وتوقيفهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين".

وذكرت اللجنة أنه "في بعض الأحيان استخدام الذخيرة الحية ضدهم مما أدى إلى وفاة بعضهم وجرح آخرين، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقيات البحار التي أقرتها الأمم المتحدة، وخرق لمبادئ حسن الجوار".

ويوم الخميس، قال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين، إن بلاده تأخذ "بأقصى الجدية" ما رأى أنه يأتي ضمن "استهداف قطر المستمر للبحارة والصيادين البحرينيين".

كانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت السبت الماضي توقيف دوريات أمن السواحل والحدود طرادًا بحرينياً، قالت إنه دخل في نطاق المياه القطرية.

وقالت الداخلية القطرية، في بيان عبر حسابها في تويتر، إنه الطراد البحريني جرى توقيفه في منطقة "فشت الديبل"، داخل حدود المياه القطرية بنحو 1.3 ميل بحري، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه تبين لدوريات أمن السواحل والحدود وجود ٣ بحارة على متنه، أحدهم بحريني الجنسية، والبقية ينتمون إلى جنسية إحدى الدول الآسيوية، مشيراً إلى أنه جرى إحالتهم إلى النيابة.