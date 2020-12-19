نشر الجمعة ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسقط فلسطينيون طائرة مُسيرة صغيرة، الجمعة، كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في إطلاق قنابل غاز على مسيرة للمطالة بفتح شارع قرية كفر قدوم المُغلق منذ 17 عاماً، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضافت وكالة "وفا" أن مشاركون في مسيرة احتجاجية في القرية الكائنة في نطاق محافظة قلقيلية بالضفة الغربية، أسقطوا الطائرة بعد أن حاول جنود من الجيش الإسرائيلي فض التظاهرة.

ونقلت وكالة "وفا" عن شهود عيان قولهم إن قنابل الصوت والغاز المسيل لدموع جرى إطلاقها بكثافة، فيما أصيب العشرات بحالة اختناق.

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مقطع فيديو للحظة رمى متظاهرين للطائرة المسيرة بقطع من الأحجار، قبل أن تسقط، ويصدر عنها دخانا كثيفا.

في حين لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيباً على الواقعة.