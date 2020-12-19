دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو متداول لصور القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في البرلمان العراقي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ما يعانيه العراق من أزمات اقتصادية.

وكانت قد نشرت قناة العربية السعودية الجمعة، مقطع فيديو أظهر وجود صور سليماني في أرداء البرلمان العراقي الأمر الذي أشار موجة من الجدل.

وعلق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على الخبر المتداول قائلا، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هذا البرلمان الذي من المفترض أن يدافع عن الشعب العراقي العربي الأصيل لكنهم يرفعون صورة هذا الإرهابي القاتل الذي سفك الدماء و قتلو أتباعه الآلاف من العراقيين واغتصبوا النساء أليس لكم عقل وغيرة يا هؤلاءأم أن الولاء لإيران والتبعية أصبحت أكبر من ولائكم للعراق حسبنا الله ونعم الوكيل".

هذا البرلمان الذي من المفترض أن يدافع عن الشعب العراقي العربي الأصيل لكنهم يرفعون صورة هذا الإرهابي القاتل الذي سفك الدماء و قتلو أتباعه الآلاف من العراقيين واغتصبوا النساء أليس لكم عقل وغيرة يا هؤلاءأم أن الولاء لإيران والتبعية أصبحت أكبر من ولائكم للعراق حسبنا الله ونعم الوكيل https://t.co/BEWaPWnDjf

وياتي هذا المشهد مع قرب الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس بغارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون ثاني من عام 2020.

وقال كاتب كردي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نواب البرلمان العراقي منشغلون بالاستعدادات لاحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني، بينما مشاكل العراقيين و الازمة الاقتصادية و المشاكل المالية ليست في قائمة اهتماماتهم . الحجي كان له فضل رئيسي لوصولهم الى البرلمان ولذلك لن ينسوا افضاله عليهم"، حسب قوله.

نواب البرلمان العراقي منشغلون بالاستعدادات لاحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني، بينما مشاكل العراقيين و الازمة الاقتصادية و المشاكل المالية ليست في قائمة اهتماماتهم . الحجي كان له فضل رئيسي لوصولهم الى البرلمان ولذلك لن ينسوا افضاله عليهم.

ولم يصدر تعليق رسمي عراقي على الأخبار المتداولة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، في حين جاءت التعليقات بمعظمها غاضبة من هذا المقطع.