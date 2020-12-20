نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت السلطات المصرية على ادعاءات وجود عقاب جماعي داخل أحد السجون، مشيرة إلى أن هذه الأنباء "عارية من الصحة" ومتهمة جماعة الإخوان المسملين بالوقوف خلفها.

وقال مصدر أمني في تصريحات نقلتها وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إنه ينفي "ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها .. من إدعاءات بوجود عقاب جماعى داخل أحد السجون".

وأكد المصدر المصري أن هذه الأنباء "عارية تماما من الصحة"، مشيرا إلى أن الادعاءات تأتي في إطار "نهج جماعة الإخوان الإرهابية فى نشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام"، حسب قوله.

وكانت قد نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا قبل 3 أيام، حول وجود "تعذيب جماعي" داخل سجن العقرب في مصر منذ منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.