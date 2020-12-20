نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حصد أول مقطع فيديو نشره رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منصة "تيك توك" تفاعلا واسعا إذ وصل عدد المشاهدات عليه 1.3 مليون وذلك بعد وقت قصير من إعلانه إطلاق حسابه على هذا الموقع.

ونشر الشيخ محمد بن راشد مقطع فيديو لكلمة قديمة له يتحدث فيها عن الحياة في دبي، وأهمية الدأب على العمل، كاشفا عن رسالة وجهها لأعضاء فريقه عندما يشعرون أن وقت الراحة والتمهل قد حان بالفعل.

ويقول حاكم دبي في المقطع: "الغزال في أفريقيا يبدأ الجري في الصباح الباكر كي يسبق أسرع أسد لأنه يعلم أنه سيصبح فريسة إذا لم يفعل ذلك، وكذلك الحال مع الأسد الذي يعلم أنه إذا لم يسبق أقل غزال سرعة فإنه سيتضور جوعا".

ويتابع الشيخ محمد بن راشد في المقطع نفسه قائلا: "في الإمارات العربية المتحدة في دبي لا يهمني إن كنت أسدا أو غزالا، ما يهمني أنه يجب أن تبدأ بالركض منذ أن تستيقظ"، حسب قوله.

وحصد المقطع 1.3 مليون مشاهدة و120 ألفا و300 إعجاب، و20 ألفا و400 تعليق و4664 مشاركة عبر تطبيق وتساب، حتى كتابة هذا الخبر.

كان قد أعلن رئيس الوزراء الإماراتي إطلاق حسابه على "تيك توك" السبت، وذلك في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.