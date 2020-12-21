نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت تغريدة لنائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، ردود فعل متباينة بعد أن أشار إلى أنه لن ينتسب إلى العرب إذا كان أصلهم من اليمن.

وكتب خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب"، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "العرب الحضارم... ذهبوا تجارا إلى الشرق فغيروا عقيدة...هذه اخلاق العرب.... نشروا دينا بحسن معاملة".

اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب.

وأثارت التغريدة الأولى لخلفان ردود فعل متباينة بين مستخدمي موقع تويتر إذ أيده بعضهم بأن أصل العرب ليس من المنطقة الجغرافية التي يُطلق عليها اليمن حاليا، في حين غالطه آخرون واعتبروا أن أصل العرب من اليمن.

يذكر أن حكومة يمنية جديدة كانت قد شُكلت الأسبوع الماضي وضمت ممثلين عن الشمال والجنوب، كخطوة أولى لتنفيذ اتفاق الرياض بشأن الأزمة اليمنية.

نستعرض فيما يلي بعض التعليقات على هذه التغريدة:

@Dhahi_Khalfan واذا العرب ينتسبون للجنوب ?

@Dhahi_Khalfan اكبر كذبه في التاريخ ( اليمن اصل العرب ) حتى وان صدقت فليس المقصود بها مايعرف جغرافيا باليمن حاليا ، فقد كان المؤرخون في قديم الزمان يقسمون الجزيرة العربيه الى قسمين يمن ( جنوبا ) و شام ( شمالا) فكلما اتجهت جنوبا يمن و كل ما اتجهت شمالا شام و هاكذا