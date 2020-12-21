وفاة أحمد ابن أخ أردوغان بفيروس كورونا

نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق فخرالدين ألطون، رئيس التواصل في الرئاسة التركية، على خبر وفاة أحمد ابن أخ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan beyefendinin Koronavirüs dolayısıyla vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

جاء ذلك في تغريدة لألطون على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر باللغة التركية: " عزيزي الرئيس (رجب طيب اردوغان) لقد شعرت بحزن عميق لوفاة ابن أخيك أحمد أردوغان بسبب فيروس كورونا. أتمنى الرحمة من الله، وأعزّي رئيسنا وأهله وأحبابه. أرقد في سلام".

ويذكر أن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، قال، الأحد، إن "البنية التحتية للنظام الصحي في تركيا، أفضل بكثير من دول أوروبي"، موضحا أنه "لا يحق لأحد الإدلاء بتصريحات تستهدف النظام الصحي التركي وتساهم في زعزعة ثقة المواطنين بعملية مكافحة كورونا".

وأضاف وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "تركيا تمتلك أفضل الطواقم الطبية في العالم، وبخلاف العالم، نقوم بتتبع المصابين في منازلهم ونقدم الأدوية للمصابين مجانا ونحرص على تتبع كافة المخالطين للمصابين بالفيروس".