نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بقصف صاروخي، مساء الأحد، ما أسفر عن حدوث أضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات.

وقال رسول، في بيان، إن "مثل هذه الأعمال الإجرامية تستهدف المواطن وأمنه وتسعى إلى الانتقاص من هيبة الدولة وزعزعة الاستقرار".

من جانبها، أضافت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، أن "مجموعة خارجة عن القانون تقدم على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء".

وأوضح البيان أنه "تبين أن منطقة الانطلاق (للصواريخ) كانت من معسكر الرشيد، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من العجلات المدنية دون خسائر بشرية".

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان، إن هناك أضرار مادية بسيطة جراء الهجوم، مؤكدة عدم سقوط ضحايا في الهجوم.

ونددت السفارة الأمريكية بالهجمات الصاروخية، داعية الحكومة العراقية والسياسيين إلى اتخاذ خطوات لمنع الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.