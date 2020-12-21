سلطنة عُمان تقرر إغلاق حدودها لمدة أسبوع مع ظهور سلالة جديدة من كورونا

نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عُمان منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها لمدة أسبوع ابتداء من صباح الثلاثاء 22 ديسمبر/ كانون الأول.

وعقدت اللجنة اجتماعا، الإثنين، برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي، بحثت فيه ما أعلنت عنه السلطات في عدد من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، وإجراءات وقاية أفراد المجتمع من شدة عدواها وسرعة انتشارها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقررت اللجنة منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع.

واستثنت اللجنة من ذلك المنع طائرات وسفن الشحن والشاحنات، مؤكدة أنها ستستمر في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك.