دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية سابقاً والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فتوى أن ربط آيات الجنة والنار بصور هو أمر غير جائز، على حد تعبيره.

💥 ما حكم ربط الآيات بالصور كأن توضع صور خضرة وأشجار عند آيات الجنة، وصور النيران عند آيات النار؟ #سعد_الخثلان #درس_الخثلان #فتاوى تكملة المقطع: https://t.co/MVLpXnqOKV https://t.co/QI1e2YEufi

جاء ذلك في مقطع صورتي ردا على سؤال "ربط الآيات بصور"، أعاد الخثلان نشره على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "هذا العمل لا يجوز، هذا بدأ بعض الناس يفعلونه بوسائل التقنية الحديثة وهذا فيه نوع من الاستخفاف بكتاب الله عزل وجل لأن عالم الىخرة يختلف عن عالم الدنيا.."

وتابع قائلا: "الجنة لا يمكن لأحد أن يتصورها، النبي عليه الصلاة والسلام يصف نعيمها يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم الجنة هو فوق مستوى العقل البشري المحدود.."

وأضاف: "لذلك وضع هذه الصور فيه نوع من التهوين وأيضا نوع من قلب الحقائق لأنه يقول إن الجنة تكون بهذه الطريقة مع أن الواقع بخلافه، الجنة فوق هذا ولا خطر على قلب بشر، وأيضا النار يضعها فتكون بمثل هذه الصورة والواقع بخلافه.."