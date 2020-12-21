نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد مقطع فيديو يرد به على انتقادات بسبب عدم ظهوره مرتديا كمامة خلال تصوير لحظة تلقيه لقاح كورونا.

بعض التعليقات تسأل عن الكمامة ، كنت أضعها وأزلتها عند أخذ التطعيم لأجل التوثيق لكي يظهر الوجه، وهذا الفديو دليل على ذلك 😃 https://t.co/JILdiR6psJ

وقال الأمير في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "بعض التعليقات تسأل عن الكمامة، كنت أضعها وأزلتها عند أخذ التطعيم لأجل التوثيق لكي يظهر الوجه، وهذا الفيديو دليل على ذلك".

تجربة @abdulrahman في أخذ #لقاح_كورونا كوفيد-19 وحديثه عن سلاسة الإجراءات عند التسجيل. https://t.co/vkd7TZybGf

وكان الأمير قد ظهر في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة السعودية، قال فيه: "إحنا في بلد بفضل الله وكرمه بلد عظيم بكل المقاييس بلد عظيم شعبا وحكومة وقيادة، هذا البلد العظيم وقيادته أثبت أن الإنسان هو الأول عنده في كل شيء.."

وأضاف: "التجربة السعودية في مواجهة كورونا، تدرّس، وفاقت بدون مبالغة أو كلام من دافع محبة لأننا نحب وطننا، فائق دول كثير متقدمة والإجراءات الحقيقة وسلاستها إذا بتكلم عن اللقاح تحديدا أنا قدمت من خلال تطبيق صحتي وجاني اتصال اليوم الظهر قالوا موعدك اليوم الساعة 6.."