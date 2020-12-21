الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد يرد بفيديو على منتقدي عدم ظهوره بكمامة خلال أخذ لقاح كورونا

الشرق الأوسط
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد مقطع فيديو يرد به على انتقادات بسبب عدم ظهوره مرتديا كمامة خلال تصوير لحظة تلقيه لقاح كورونا.

وقال الأمير في تعليق على مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "بعض التعليقات تسأل عن الكمامة، كنت أضعها وأزلتها عند أخذ التطعيم لأجل التوثيق لكي يظهر الوجه، وهذا الفيديو دليل على ذلك".

وكان الأمير قد ظهر في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة السعودية، قال فيه: "إحنا في بلد بفضل الله وكرمه بلد عظيم بكل المقاييس بلد عظيم شعبا وحكومة وقيادة، هذا البلد العظيم وقيادته أثبت أن الإنسان هو الأول عنده في كل شيء.."

وأضاف: "التجربة السعودية في مواجهة كورونا، تدرّس، وفاقت بدون مبالغة أو كلام من دافع محبة لأننا نحب وطننا، فائق دول كثير متقدمة والإجراءات الحقيقة وسلاستها إذا بتكلم عن اللقاح تحديدا أنا قدمت من خلال تطبيق صحتي وجاني اتصال اليوم الظهر قالوا موعدك اليوم الساعة 6.."

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الأمير عبدالرحمن بن مساعد
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