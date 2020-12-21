نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، يوسف القرضاوي، أن "ريح الإسلام" حين تهب سيلبس ما وصفه بـ"الغرب" العمامة بدلا من "البرنيطة"، وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال القرضاوي في التغريدة: "يوم تتحرك الريح في اتجاه الإسلام إن شاء الله؛ سنرى عبيد الغرب وقد خلعوا «البرنيطة» الغربية ولبسوا «العمامة» الإسلامية، وراحوا يملؤون أنهار الصحف بتمجيد الإسلام وأدب الإسلام"، حسب قوله.

يوم تتحرك الريح في اتجاه الإسلام إن شاء الله؛ سنرى عبيد الغرب وقد خلعوا «البرنيطة» الغربية ولبسوا «العمامة» الإسلامية، وراحوا يملؤون أنهار الصحف بتمجيد الإسلام وأدب الإسلام!

أثارت هذه التغريدة ردود فعل عدة، إذ تساءل أحد المغردين عمن أسس الحزب الذي يتفق القرضاوي مع سياساته، متهما رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين بالتبعية للحكومة التركية.

واتفق عدد من المغردين مع نظرية القرضاوي، في حين هاجم مغردون آخرون الدعاة المسلمين بسبب دورهم تجاه المسلمين خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي بعض التغريدات:

@alqaradawy شيخنا الجليل وليس ببعيد أن نجدهم يرفعوا عقيرتهم ليتهموا علماؤنا السادة الأفاضل مصابيح الدجى بقلة العلم وعدم الوعي و .. و .. و .. إلخ

@alqaradawy @jaberalharmi وأنتم يالخرفان المفلسين متى بتخلعوا الطربوش العصملي البغيض ؟؟؟ توزع الإتهامات وإثارة الفتن بين المسلمين تمجيداً ولمصلحة حزبكم العفن من أسس حزبكم ،، أليس الغرب من دعمكم لنشر الثورات الفاشله وبإعتراف سيدتكم هيلاري كلينتون تكتب من قطر وجارتك أكبر قاعده أمريكيه الخرفان المفلسين