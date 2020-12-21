"العمامة بدلا من البرنيطة".. القرضاوي يثير الجدل بتغريدة حول "ريح الإسلام" والغرب

الشرق الأوسط
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"العمامة بدلا من البرنيطة".. القرضاوي يثير الجدل بتغريدة حول "ريح الإسلام" والغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين، يوسف القرضاوي، أن "ريح الإسلام" حين تهب سيلبس ما وصفه بـ"الغرب" العمامة بدلا من "البرنيطة"، وذلك في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وقال القرضاوي في التغريدة: "يوم تتحرك الريح في اتجاه الإسلام إن شاء الله؛ سنرى عبيد الغرب وقد خلعوا «البرنيطة» الغربية ولبسوا «العمامة» الإسلامية، وراحوا يملؤون أنهار الصحف بتمجيد الإسلام وأدب الإسلام"، حسب قوله.

أثارت هذه التغريدة ردود فعل عدة، إذ تساءل أحد المغردين عمن أسس الحزب الذي يتفق القرضاوي مع سياساته، متهما رئيس الاتحاد العالمي لهيئة علماء المسلمين بالتبعية للحكومة التركية.

واتفق عدد من المغردين مع نظرية القرضاوي، في حين هاجم مغردون آخرون الدعاة المسلمين بسبب دورهم تجاه المسلمين خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي بعض التغريدات:

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