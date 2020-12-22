نشر الثلاثاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استعرض الإعلامي المصري، عمرو أديب، مقطع فيديو يظهر منطقة كانت مكتظة بالأحياء العشوائية في قرية الرويسات بين عامي 2017 وكيف أصبحت العام 2020، معلقا بالقول "شوفوا عبدالفتاح السيسي ودا الفلوس فين".

عمرو أديب يقارن بين شكل بيوت قرية الرويسات القديمة في 2017 وشقق الإسكان الإجتماعي التي تم نقلهم لها.. شوفوا عبد الفتاح السيسي ودا الفلوس فين #MBCMASR أصل #الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا : https://t.co/oIRRycjbnQ https://t.co/Q3pzeeXnnK

جاء ذلك ضمن البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC حيث قال في تعليق على مقطع الفيديو: "لما كانوا بيتكلموا ويقول لك الرئيس عبدالفتاح السيسي ضيع فلوس مصر في ايه، أنا عايز أوريكم هو ضيع فلوس مصر بايه.."

وقال أديب: "ده شكل البيوت في الرويسات وعلى فكرة مش بعيد أوي، 2017 قبل نقل الناس للمشاريع الجديدة والإسكان الي اتنقل منه العشوائيات للعمارات دي، شوف الفرق.."

وتابع قائلا: "يعني أنا دائما بقول ايه، إذا كان حيتحسب حاجة للإدارة دي فهو موضوع العشوائيات، كنا عايشين في فضيحة، شايفين عاملة الزاي؟ فضيحة، لظروف بقة اقتصادية وتاريخية قول الي انت عايزه، انا مش حخش بالأسباب.."

وأضاف: "فعلا الناس انتقلت ويستحقوا لا منة ولا منحة، الناس كانت عايشة في حياة صعبة وكانوا يستحقوا يعيشوا بحياة أفضل كثير، واحنا كمان تأخرنا عليهم ويجب يعني أن نعتذر لهم ولكن الاعتذار الحقيقي للدولة المصرية هو المشروع المعمول دلوقت، الملاعب المدارس الكهرباء الماء الغاز المحلات الأسواق التجارية.."