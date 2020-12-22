الإعلان عن وصول أول طائرة من إسرائيل إلى المغرب.. فمن على متنها؟

نشر الثلاثاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، الثلاثاء، وصول أول طائرة إسرائيلية إلى العاصمة المغربية، الرباط، على متنها كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات هبط في مطار الرباط وبدأ زيارته إلى المغرب".

الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات هبط في مطار الرباط وبدأ زيارته إلى المغرب. https://t.co/eZnBxdTjp6

وكان قد أعلن الناطق باسم نتنياهو الإثنين أن الطائرة زُينت بإشارة "الخمسة" التي تعبر عن الثقافة المشتركة بين إسرائيل والمغرب، وحملت كلمة "السلام" باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

وتوصل المغرب لاتفاق سلام مع إسرائيل مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري ليكون الدولة العربية الرابعة التي تقدم على هذه الخطوة في عام 2020 بعدالإمارات والبحرين والسودان.