تداول فيديو "توقف وتلعثم" نائب أردوغان خلال كلمة مباشرة

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لنائب أردوغان، فؤاد أوقطاي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء ووسائل إعلام محلية تركية مقطع فيديو يظهر فيه فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وما حدث معه خلال كلمة مباشرة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي تداوله النشطاء في تركيا وخارجها، ومنهم الإعلامي عبدالرحمن أوزن (بالأعلى)، نائب الرئيس التركي خلال الكلمة وقد بدى عليه الإعياء خلال الإدلاء بكلمته قبل أن يبدأ بالتلعثم ومن ثم الصمت، ليهرع إليه مساعدوه إلى المنصة لتفقده.

أوقطاي عقّب على ما حدث بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها إنه شعر بـ"عدم الراحة" خلال الإدلاء بالكلمة بسبب "التعب والارق"، شاكرا الرئيس أردوغان وكل من تواصل معه عبر الهاتف والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي متمنين له التعافي.

ويذكر أن الحدث وقع خلال كلمة أوقطاي بمؤتمر القمة الوطنية للأمن السيبراني في العاصمة التركية، انقرة، الاثنين، حيث أكد على أن بلاده باتت في المرتبة 20 على مستوى العالم في مؤشر الأمن السيبراني، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

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صورة أرشيفية لنائب أردوغان، فؤاد أوقطاي
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