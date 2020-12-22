دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، صباح الثلاثاء، الضوء على المنصات الإعلامية القطرية وما وصفه بـ"الظاهرة الغريبة" وسط أجواء في الخليج تتطلع لإنهاء الأزمة الخليجية.

الأجواء السياسية والإجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان إلتزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق.. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، قد قال في تصريحات سابقة مطلع الشهر الجاري إنه تم إحراز تقدم كبير في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بالأزمة الخليجية، معرباً عن تفاؤله بأنهم على وشك الانتهاء من اتفاق بين جميع الدول المتنازعة للتوصل إلى حل سيكون مرضياً للجميع.

ويذكر أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد وجه شكره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مطلع الشهر الجاري على الجهود المبذولة في سبيل التوصل لـ"اتفاق نهائي" بهدف حل الأزمة مع قطر، وذلك في رسالة نقلت فحواها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.