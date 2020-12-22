نشر الاثنين ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2020

بعد المغرب.. هل تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل في أيام ترامب الأخيرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جنلدمان، الإثنين، أن أول طائرة ستغادر دولته متجهة إلى المغرب الثلاثاء، حاملة إشارة "الخمسة" التي تشير إلى الحظر الجيد.

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ستتجه رحلة العال التاريخية إلى الرباط في المغرب غدا الثلاثاء حاملة وفدا رفيعا"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو قائلا: "وزينت الطائرة خصيصا بإشارة الخمسة التي تشير للحظ الجيد وتعكس التقاليد المشتركة، وكلمة السلام بالعبرية والإنجليزية والعربية"، حسب قوله.

The historic EL AL flight to Rabat, Morocco will depart tomorrow from Tel Aviv carrying a senior 🇮🇱🇺🇸 delegation. The plane was especially decorated w/ the "Hanmsa" good luck charm to reflect 🇮🇱🇲🇦 shared traditions & w/ the word peace in Hebrew, Arabic & English. https://t.co/aPh04mzRbo

وكان قد توصل المغرب لاتفاق سلام مع إسرائيل في ديسمبر/كانون أول الجاري، وأُعلن عن تطبيع كامل للعلاقات بين الدولتين.

يذكر أن إشارة "الخمسة" تشتهر في المغرب بأنها تحمي من الحسد، وتجلب حسن الطالع.