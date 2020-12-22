المتحدث باسم نتنياهو يكشف موعد مغادرة أول رحلة إلى المغرب.. فما الإشاراة التي زُينت الطائرة بها؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
المتحدث باسم نتنياهو يكشف موعد مغادرة أول طائرة إلى المغرب.. فما الإشاراة التي زُينت الطائرة بها؟
02:29
بعد المغرب.. هل تطبع السعودية علاقاتها مع إسرائيل في أيام ترامب الأخيرة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جنلدمان، الإثنين، أن أول طائرة ستغادر دولته متجهة إلى المغرب الثلاثاء، حاملة إشارة "الخمسة" التي تشير إلى الحظر الجيد.

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ستتجه رحلة العال التاريخية إلى الرباط في المغرب غدا الثلاثاء حاملة وفدا رفيعا"، حسب قوله.

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو قائلا: "وزينت الطائرة خصيصا بإشارة الخمسة التي تشير للحظ الجيد وتعكس التقاليد المشتركة، وكلمة السلام بالعبرية والإنجليزية والعربية"، حسب قوله.

وكان قد توصل المغرب لاتفاق سلام مع إسرائيل في ديسمبر/كانون أول الجاري، وأُعلن عن تطبيع كامل للعلاقات بين الدولتين.

يذكر أن إشارة "الخمسة" تشتهر في المغرب بأنها تحمي من الحسد، وتجلب حسن الطالع.

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.