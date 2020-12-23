نشر الأربعاء ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن العراق، الأربعاء، أسفه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العفو عن أربعة من حراس شركة "بلاك ووتر" تورطوا في مذبحة بالعاصمة بغداد في 2007، معتبراً أن "قراره لم يأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة".

وقالت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، إن قرار ترامب "يتعارض مع التباطؤ في التزام الإدارة الأمريكية بقيم حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، وتجاهل للأسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق عائلاتهم".

وأضاف البيان أن الخارجية العراقية ستتابع هذا الأمر مع الإدارة الأمريكية "عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار".

ويوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، موجة من قرارات العفو، شملت أربعة من حراس بلاك ووتر متورطين في مذبحة العراق.

وقُتل 17 مدنياً عراقياُ، من بينهم فتى تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاماً، عندما فتح متعاقدون من شركة الأمن الأمريكية بلاك ووتر النار في ساحة النسور ببغداد في 2007.