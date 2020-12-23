نشر الأربعاء ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، الأربعاء، عودة الوفد الإسرائيلي الذي زار المغرب الثلاثاء، بعد لقائه بالعاهل المغربي، الملك محمد السادس وتوقيع معاهدة مشتركة لتأسيس علاقات بين البلدين.

وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عاد الوفد الإسرائيلي الذي زار المغرب وكان على رأسه، مستشار الأمن القومي، مائير بن شبات، إلى إسرائيل، بعد أن شهدت الزيارة توقيع معاهدة مشتركة لتأسيس علاقات بين إسرائيل والمغرب، وستُفتتح السفارة المغربية الرسمية في إسرائيل خلال أسبوعين تقريبا".

وأضاف المتحدث باسم نتنياهو قائلا: "عُقد الاجتماع الختامي للزيارة منتصف الليلة الماضية بمشاركة مائير بن شبات ومستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، ومستشار العاهل المغربي محمد السادس، فؤاد عالي الهمة"، حسب قوله.

وتابع جندلمان قائلا: "خلال الزيارة التقى بن شبات بملك المغرب محمد السادس، والذي دعاه بالنيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل"، حسب قوله.

ونشر المتحدث باسم نتنياهو مقطع فيديو يُظهر استقبال الملك محمد السادس لبن شبات في المغرب، ويُظهر الثنائي برفقة كوشنر بينما يتبادلان الأحاديث.