نشر الأربعاء ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تفاصيل حل الأزمة الخليجية، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي على هامش زيارته إلى موسكو.

وقال وزير الخارجية القطري، إن محادثات دارت بين بلاده والمملكة العربية السعودية بوساطة كويتية ودعم أمريكي "لكن المملكة تمثل كافة الدول الأطراف (في الأزمة مع قطر)".

وأضاف وزير الخارجية القطري: "المناقشات كانت إيجابية وبناءة وتسعى لإيجاد حلول ووحدة مجلس التعاون".

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الأسس التي استندت إليها المناقشات و"أولها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واحترام القرارات السيادية لها".

وأكد وزير الخارجية القطري أنه بلاده ترفض "إملاء أي شروط على دول الأخرى، ليس من طرف دولة قطر أو من أي دول أخرى".

وقال إن التفاهم يجب أن يكون على مبادئ أساسية مشتركة تهم الجميع وتحافظ على أمن المنطقة وتسعى لتأسيس عمل تعاوني مشترك لمصلحة الشعب الخليجي".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "لاحظنا اهتماما بهذا الموضوع منذ خريف 2019... نأمل أن تكون قمة الرياض في الخامس من يناير (كانون الثاني) سوف تسمح بحل الأزمات ورأب الشقاق بين دول الخليج العربي".

وتابع: "كل الدول الأعضاء في مجلس التعاون هم شركاؤنا وأصدقاؤنا ونحن مهتمون بعدم وجود أي نزاع بين الأصدقاء، إعادة استقرار الأمن يعود إلى تحقيق الوحدة في صفوف مجلس التعاون"، إضافة إلى "ما يتعلق بمصالح إيران في هذا الإقليم".