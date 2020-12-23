نشر الأربعاء ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري، إن بلاده تنظر إلى أمن منطقة الخليج كأولوية وأن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير القطري مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف من العاصمة الروسية، موسكو، مضيفا، وفقا لما نقلته قناة الجزيرة في شريط عاجل: "دولة قطر ثابتة على موقفها بأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي وأن كافة الأزمات يجب أن تحل من خلال الحوار".

ونقلت قناة روسيا اليوم على لسان الوزير القطري قوله إن "بيان الكويت اختراق واتفاق مبدئي بشأن إطار العمل للوصول إلى المصالحة الخليجية.. لا معوقات على المستوى السياسي أمام جهود حل الأزمة الخليجية"، لافتا على أن بلاده "أجرت مناقشات مع السعودية فقط لكنها تمثل كافة دول المقاطعة".

من جهته قال لافروف: "نأمل في أن تؤدي القمة الخليجية القادمة لتجاوز الانشقاق داخل مجلس التعاون الخليجي.. استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي مهمة لضمان أمن الخليج".