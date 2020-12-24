"تحضيرا لمهمة قادمة".. القيادة المركزية الأمريكية تنشر فيديو للمارينز

نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر تدريبات تقوم بها قوة تابعة للبحرية الأمريكية أو ما يُعرف بـ"المارينز" وذلك "تحضيرا لمهمة قادمة" على حد تعبيرها.

شاهد | تمرين تم الاسبوع الماضي للوحدة الـ 24 في "قوات مشاة البحرية الأمريكية" (المارينز) تحضيراً لمهمة قادمة. https://t.co/qtIK636wvk

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزية على صفحتها بتويتر، بتعليق قالت فيه: "شاهد | تمرين تم الاسبوع الماضي للوحدة الـ 24 في قوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) تحضيراً لمهمة قادمة".

مقطع مذهل للمقاتلة الحربية ذات القدرات على الحرب الإلكترونية "اي/أ-18 جي جراولير" (E/A-18G Growler) تتزود بالوقود بسرعة فائقة. هذا النوع من الطائرات يعمل في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لدعم مهمة حفظ الاستقرار الاقليمي. https://t.co/JJoD7ENmTX @usairforce @USAFCENT

وسبق فيديو التمرين هذا، سلسلة تغريدات للقيادة المركزية منها عرض فيديو بتعليق كتبت فيه: "مقطع مذهل للمقاتلة الحربية ذات القدرات على الحرب الإلكترونية ’اي/أ-18 جي جراولير‘ (E/A-18G Growler) تتزود بالوقود بسرعة فائقة. هذا النوع من الطائرات يعمل في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لدعم مهمة حفظ الاستقرار الإقليمي".

عبرت اليوم #مضيق_هرمز، الغواصة ذات الصواريخ الموجهة (يو أس أس جورجيا) (SSGN 729) ، والعاملة ضمن منطقة عمليات الأسطول الخامس للولايات المتحدة، دعماً للعمليات البحرية ولضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة الوسطى. @US5thFleet https://t.co/m3detobBet

وسبقها تغريدة بتاريخ الـ21 من الشهر الجاري، قالت فيها: "عبرت اليوم مضيق هرمز، الغواصة ذات الصواريخ الموجهة (يو أس أس جورجيا) (SSGN 729) ، والعاملة ضمن منطقة عمليات الأسطول الخامس للولايات المتحدة، دعماً للعمليات البحرية ولضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة الوسطى".