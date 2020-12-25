مصر.. وفاة لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات متأثرا بكورونا

نشر الجمعة ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— توفي لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجمعة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما با يُعرف باسم "كوفيد-19" في أحد المستشفيات الخاصة وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

وذكر موقع التلفزيون المصري الرسمي أن المستشار لاشين إبراهيم "سيدفن في مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة عصر اليوم (الجمعة)".

وذكر التلفزيون المصري أن المستشار لاشين إبراهيم، من "خريجي كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العام، وصدر قرار جمهوري في أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات".