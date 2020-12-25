نتنياهو: المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه وبعد 26 عاما كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة توصلنا إلى 4 اتفاقيات في غضون ما يقل عن 4 أشهر، لافتا إلى أن المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا.

بالفيديو: معايدتي لمواطنينا ولأصدقائنا المسيحيين بمناسبة حلول #عيد_الميلاد_المجيد: بعد 26 عاما كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة توصلنا إلى 4 اتفاقيات في غضون ما يقل عن 4 أشهر, حيث المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا. هذا سيجعل الشرق الأوسط مكانًا أفضل. https://t.co/OabqWNsDSx

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره نتنياهو على صفحته الرسمية بتويتر، بعنوان "معايدتي لمواطنينا ولأصدقائنا المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد".

وفي تغريدة منفصلة قال نتنياهو: "استقبلت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت وأعربت عن بالغ تقديري للموقف القوي التي اتخذته السفيرة في الأمم المتحدة والذي يمثل الموقف القوي والمتسق الذي يتخذه الرئيس ترامب بالنسبة لحماية الحقيقة ولحماية دولة إسرائيل".

وتابع قائلا: "وقلت: لقد عاد وفدنا من المغرب أمس حيث عُقد لقاء رائع مع جلالة الملك محمد السادس. الشعب اليهودي يتوق إلى السلام ويصلي لكي يحلّ السلام ويحلم عن السلام. وبات هذا الحلم يتحقق اليوم بفضل الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس ترامب ودفاعها عن إسرائيل وعن السلام".