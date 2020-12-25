سانا تنشر فيديو "تصدي لصواريخ إسرائيلية" فجر الجمعة

نشر الجمعة ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مقطع فيديو قالت إنه يظهر عملية التصدي لصواريخ إسرائيلية على حد تعبيرها، فجر الجمعة، قائلة إنها أسقطت معظم الصواريخ.

ونقلت الوكالة السورية على لسان مصدر عسكري قوله: " تمام الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".

ولفت تقرير الوكالة السورية إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدرت لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان العدو الإسرائيلي داعما أساسيا للتنظيمات الإرهابية يتدخل بشكل مباشر لدعم معنوياتها المنهارة أمام تقدم الجيش العربي السوري".

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي أي تعليق حول ما ذكرته الوكالة السورية، حتى كتابة هذا التقرير.